"Ich bin dabei" - Gegen neue Coronawelle

25 Botschafter rufen in der Kampagne "Ich bin dabei" dazu auf, die Vorsorgeregeln gegen Covid-19 einzuhalten, damit bald wieder die Maske abgelegt und das echte Lächeln der Menschen sichtbar wird. Am Donnerstag wurde die Kampagne im Palais Widmann in Bozen vorgestellt.