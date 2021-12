Massenimpfung: Großer Andrang in Bozen

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb organisiert an diesem Wochenende die Aktion „Südtirol impft“: Begonnen hat Impfmarathon bereits am Freitag in den teilnehmenden Apotheken. Am Samstag öffneten dann die Impfzentren ihre Tore. Bereits am Vormittag war der Andrang bei vielen Impfstationen - wie hier in der Messe Bozen - groß. Video: DLife