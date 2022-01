Mattarella macht weiter: Was sagen Sie dazu?

Im 8. Wahlgang war es am Samstag soweit: Italien hat einen neuen Staatspräsidenten. Es bleibt der alte. Sergio Mattarella wurde mit 759 von 1009 möglichen Stimmen wiedergewählt. Ohne ihn wäre es wohl zu einer Regierungskrise gekommen. STOL-Reporter Matteo Tomada hat sich am Montag in Brixen umgehört, was die Südtiroler davon halten, dass der Staatspräsident nach 7 Jahren im Amt weitermacht?