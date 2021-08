Matthias von Wenzl: „Diese Zeit wird in die Geschichte eingehen“

Relativ wenig hat man von den Problemen, Ängsten und unterschiedlichsten organisatorischen Schwierigkeiten der Studierenden infolge der Coronakrise gehört. Matthias von Wenzl, Vorsitzender der „südtiroler hochschülerInnenschaft“, zieht nun ein Fazit über die Leiden der Studierenden in Pandemiezeiten, blickt in die Zukunft und ist sich sicher, dass man in ein paar Jahren von einer universitären „Corona-Delle“ sprechen wird.