MeBo: Einheimischer bei Unfall getötet

Ein Todesopfer forderte am Freitag gegen 22.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der MeBo-Südtirol in der Nähe der Industriezone in Lana. Der Fahrt eines Fiat 500 verlor sein Leben, seine Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.