Medizinisches Cannabis für mehr Lebensqualität

Landläufig als Droge bekannt, kommt Cannabis bereits seit Jahrzehnten auch in der Medizin zur Anwendung. Und die Medizin zeigt seine Wirkung, wie Patienten berichten. Trotzdem ist der Einsatz von medizinischem Cannabis in der Gesellschaft, aber auch bei vielen Medizinern nach wie vor verpönt. Mit einer Tagung will der „Cannabis Social Club“ den Vorurteilen entgegenwirken. „Obwohl Rom Therapien mit medizinischem Cannabis 2014 offiziell zugelassen und Südtirol im Vorjahr ein eigenes Landesgesetz dazu erlassen hat, ist der Zugang zu einer Therapie mit medizinischem Cannabis nach wie vor schwierig“, weiß Peter Grünfelder, Vorsitzender des „Cannabis Social Club“.