Mehr Glück als Verstand: Motorradfahrer übersteht Unfall mit Bus

Dieser junge Mann in der Stadt Dahod im Westen Indiens macht alles falsch, was man als Motorradfahrer falsch machen kann: Er fährt ohne Helm, er überholt in einer Kurve und er zieht nach dem Überholen sofort vor den Bus rein. Die Folge: Der Bus berührt das Motorrad, beim Sturz rutscht der Biker unter den Bus. Wie durch ein Wunder hat der Mann den Unfall unverletzt überstanden.