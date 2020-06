„Mela“ gerettet: Feuerwehr Parma zieht Hund aus Schacht

Tränenreiches Wiedersehen in der italienischen Stadt Parma. Einer Joggerin ist ihre Hündin „Mela“ ausgekommen und in einen Schacht gestürzt. Das Tier konnte sich nicht mehr aus dem Loch befreien. Auch die Feuerwehr hatte Mühe, die Hündin zu retten. Am Ende des erfolgreichen Einsatzes gab es Freudentränen und viel Applaus für die Feuerwehrleute.