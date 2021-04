Meran: Radfahrer gerät unter Lkw

Schwerer Fahrradunfall am Dienstagmorgen in Meran. Auf dem Koflerplatz in Untermais ist ein Radfahrer unter einen Lkw geraten. Nach 1. Informationen sei der Radfahrer nicht lebensgefährlich verletzt. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Freiwilligen Feuerwehren von Meran und Untermais und die Ortspolizei.