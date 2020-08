Meran: Sportwagen kracht gegen Baum

Am Freitagabend hat sich gegen 19 Uhr in der Meraner Goethestraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Aus bislang ungeklärten Gründen prallte ein Meraner mit seinem Sportwagen frontal gegen einen Baum. Er wurde dabei schwer verletzt. Der Mann wurde vom Notarztteam erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Meran gebracht. Im Einsatz standen neben dem Notarzt auch das Weiße Kreuz Meran sowie die Ortspolizei Meran. Video: Video Aktiv