In Meransen in der Gemeinde Mühlbach ist am Freitagabend ein großes Feuer in einem Haus im Ortsteil Außereggen ausgebrochen. Die Flammen haben auch auf das Nachbarhaus übergegriffen: Alle Feuerwehren der Umgebung sind vor Ort. Gegen 21.30 Uhr war das Feuer einigermaßen unter Kontrolle. FF Mühlbach