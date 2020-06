Mercedes, BMW, Land Rover: Gestohlene Luxusautos in Italien beschlagnahmt

In den Häfen von Gioia Tauro und Salerno in Süditalien hat die Grenzpolizei Dutzende Luxusautos sichergestellt. Die in Kanada gestohlenen Fahrzeuge waren für den Verkauf in Lybien und in der Türkei bestimmt.