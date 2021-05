Merior: Musikalische Liebeserklärung an Berlin

Nein, Rapper sei er keiner, wenngleich er fast immer als solcher bezeichnet werde, sagt der 18-jährige Sänger und Produzent Martin Kirchler alias Merior. „Keine Ahnung, warum das so ist. Schließlich singe ich ja in meinen Nummern – und rappe nicht.“ Die aktuelle Single des Solokünstlers Merior ist der Track „Berlin“. Titel und Inhalt sind nicht zufällig gewählt. Merior plant noch 2021 den Umzug von der Kleinstadt Bruneck in die Millionenmetropole Berlin. „Ich werde Südtirol sicherlich nicht für lange den Rücken zuwenden. Dafür liebe ich es einfach viel zu sehr.