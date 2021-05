Mestre: Autofahrer folgt Navi und landet in Fußgängerunterführung

Dieses Video geht viral. In Mestre ist ein Autofahrer in der Unterführung für Fußgänger und Radfahrer gelandet. Offenbar war der Lenker der vom Navigationsgerät vorgegeben Route gefolgt. Laut lokalen Medien zeigen Navigationsgeräte die Unterführung unter dem Bahnhof als Straßentunnel an.