Michelle Hunziker singt am Balkon und bringt den Nachbarn in Rage

Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker liebt es offenbar am Balkon ihrer Wohnung zu singen. In diesem lustigen Video stimmt die Schweizerin den Welthit „What’s up“ von den 4 Non Blondes an. Dem Nachbarn gefällt das Hunzikersche Privatkonzert offenbar gar nicht.