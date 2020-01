Mika kommt nach Bozen

Im Februar fällt der Startschuss für weitere Italien-Termine im Rahmen der “Revelation Tour“ des lybisch-englischen Künstlers Mika, der in Italien viele Jahre als Juror bei X-Factor und anderen Sendungen im TV zu sehen war war. Am 2. Februar ist die farbenfrohe „One-Man-Show“ in der Bozner Stadthalle zu sehen.