Miss Südtirol: 8 Mädchen strahlten bei der 2. Vorwahl besonders hell

13 Mädchen gaben am Dienstag alles, um auf dem Thermenplatz in Meran die letzten Plätze für das von der Sonntagszeitung „Zett“ veranstaltete Miss-Südtirol-Finale 2022 zu ergattern. 8 von ihnen durften am Ende besonders laut jubeln. Sie erhielten ein Ticket für das heiß ersehnte Finale und dürfen weiterhin auf das begehrte Krönchen hoffen.