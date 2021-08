Mission Impossible 7: Irrer Stunt mit Lokomotive

In England laufen derzeit die Dreharbeiten für den Actionfilm „Mission Impossible 7“ mit Superstar Tom Cruise. Seit Februar wurde das Filmset in Stoney aufgebaut, nun heißt es „Kamera läuft“. Wie es sich für einen ordentlichen Hollywood-Blockbuster gehört, wird viel zerstört: In diesem Fall eine alte Dampflokomotive.