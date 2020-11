Mit 230 km/h: Polizei liefert Spendenorgan mit Lamborghini

In etwas mehr als 3 Stunden hat die Polizei am Dienstag die 490 Kilometer von Padua nach Rom zurückgelegt, um eine Spenderniere rechtzeitig in die Poliklinik Gemelli zu bringen. Mit dem Lamborghini Huracan raste die Polizei mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h über die Autobahn. Die Transplantation ist erfolgreich verlaufen.