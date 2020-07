Mit 56 Jahren zum begehrten Bikini-Model

Kathy Jacobs hat sich einen der begehrtesten Model-Jobs geangelt, den es gibt: Sie stand für die Bademoden-Ausgabe des US-Magazins Sports Illustrated vor der Kamera. Das Besondere: Kathy Jacobs ist mit 56 Jahren eine reife Frau, und mit einer Größe von 160 Zentimetern eigentlich viel zu klein für die Modelszene. Die Frau aus Calabasas in Kalifornien überzeugte auch durch ihre Hartnäckigkeit: Beim ersten Casting in Miami schied sie in der ersten Runde aus – Jacobs ging einfach zum zweiten Casting und wurde genommen.