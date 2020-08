Im Autowrack durch die Straßen von Beirut

Die verheerende Explosion am 4. August in der libanesischen Hauptstadt Beirut forderte mindestens 165 Tote, und richtete Schäden in Milliardenhöhe an. Wer seine Wohnung oder sein Auto nicht völlig verloren hat, versucht zu retten, was noch zu retten ist. Dass dieses Autowrack überhaupt noch fährt, ist kaum zu glauben.