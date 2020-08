Mit Bodycheck: Australische Polizisten verhaften Betrüger am Strand

Diese Festnahme sorgt derzeit für viel Wirbel in Australien: Zwei Polizisten, die sich als Jogger ausgeben, strecken den bekannten Betrüger Peter Foster mit einem Bodycheck nieder und legen dem 57-Jährigen am Four Mile Beach in Port Douglas die Handschellen an. Foster soll u.a. über Sportwetten 2 Millionen Australische Dollar ergaunert haben.