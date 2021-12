Mit dem 300.000 Euro Sportwagen im Schnee – keine gute Idee

Der schwarze McLaren macht schon was her – jedoch nicht auf der Schneestraße. Ein paar Zentimeter Neuschnee reichen aus und Luxussportwagen kommt nicht aus einer Seitenstraße in Vancouver. Der McLaren-Fahrer musste sich von einem Freund mit Jeep abschleppen lassen.