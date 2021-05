Mit Motorsäge ins Museum: Besucher schneidet Kunstwerk aus Wand

Sein Werk „The Chainsaw“ (Die Kettensäge, Anm. d. Red.) brachte der Italienische Künstler Aldo Giannotti direkt auf der Wand des Museums MAMbo in Bologna an, mit dem Zusatz: „Wer dieses Werk aus der Wand schneidet, darf es behalten“. Am vergangenen Sonntag schlug ein Kunstsammler zu. Er schnitt mit einer Motorsäge das aus der Wand. „Diese Aktion passt genau in das Konzept der Ausstellung“, erklärte der Künstler anschließend.