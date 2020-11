Mit zerrissenen Einkaufssäckchen: 50 Kaufleute protestieren in Bozen

„ Der Handel ist definitiv kein Hotspot!“, wettert Philipp Moser, der Präsident des hds – Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol. Der hds ist gegen die neue Notverordnung der Landesregierung und hat daher am Dienstagmittag eine spontane und friedliche Protestaktion am Bozner Waltherplatz organisiert. Von dort ging es in Richtung Landhaus 1, dem Sitz von Landeshauptmann Arno Kompatscher.