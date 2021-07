Mitteleuropäische Jazzakademie und Festival Meranjazz zu Ende

Ein mehrfaches Jubiläum gab es bei den Meraner Jazztagen zu feiern. Das Festival gibt es nun bereits seit 25 Jahren, während der didaktische Teil, die Jazzakademie, genau vor 20 Jahren entstanden ist. Gleichzeitig feiert der große Sohn der Stadt, Franco D’Andrea, in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Der Pianist D’Andrea ist mit Ewald Kontschieder der Gründer und Leiter der Jazzakademie. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Kulturen nahmen an der fünftägigen Akademie teil. Sie brachten den Jazz in der Stadt zum Pulsieren, nicht zuletzt bei zwei Jam Sessions auf der Terrasse des Hotel Aurora.