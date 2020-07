Mitten im Juli: Weiße Pracht in Südtirol

Es hat geschneit in Südtirol. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Freitag erklärt, sei ein Wintereinbruch auf Höhen von über 3000 Metern zwar im Juli nicht außergewöhnlich, beeindruckend sei Schneefall im Sommer aber trotzdem immer wieder. Diese Videoaufnahmen zeigen den Neuschnee am höchstgelegenen Hotel Europas, am Glacier Hotel Grawand im Schnalstal auf 3212 Metern Höhe und auf Südtirols höchstgelegener Schutzhütte, dem Becherhaus oberhalb Ridnaun in 3195 Meter Höhe.