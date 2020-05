So spielt die Musikkapelle Niederrasen in Corona-Zeiten auf

Die Mitglieder der Musikkapelle Niederrasen griffen auch in der Corona-Zwangspause zu ihren Instrumenten. Daheim, versteht sich. Den bekannten Konzertmarsch „Olympioniken“ von Sepp Tanzer nahm jeder von zu Hause alleine oder mitsamt Familie per Handy, Notebook und Co. auf. Über 30 Beiträge wurden dabei aufgenommen. Herausgekommen ist ein besonderes Video. Schnitt: Chronist Wilfried Töchterle Idee: Kapellmeister Simon Burger