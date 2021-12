Modernes Einfamilienhaus mit PREFA Siding.X und Dachplatten R.16 in P.10 Schwarz

Im schönen Ort Waidring in Tirol entstand dieses moderne Einfamilienhaus. Der Bauherr Jörn Stelzer erzählt von seinem Projekt, bei dem er gleichzeitig als Architekt, Planer und als Bauleiter fungiert. Als Fassadenverkleidung wählte er die außergewöhnliche Siding.X Fassade, da sie perfekt für das Bauvorhaben geeignet ist. Das besondere an den Aluminiumpaneelen ist, dass sie je nach Tageszeit in einem anderen Licht erscheinen. Das Dach wurde mit PREFA Dachplatten R.16, ebenfalls in P.10 Schwarz, eingedeckt und passt dadurch perfekt zur Fassadenverkleidung und auch zur Dachentwässerung des Hauses.