Moiré Fashion Show: Ultimativ - Authentisch - lokal - digital

Moirè Fashion ist bekannt für seine ultimativen Modeschauen. Beispielsweise mit der Modenschau am Obstplatz anlässlich der Veranstaltung Dolce Vita. Bei diesem einmaligen Event flanierten über 100 Teilnehmer über den "Laufsteg" am Obstplatz. Darunter bekannte Südtiroler Foto-Models, Kundinnen von Moiré Fashion, bekannte Persönlichkeiten aus Bozen und Südtirol. Viele erinnern sich bestimmt auch an die beeindruckende Show auf den Treppen der Kurpromenade in Meran, die Modeschau im Hotel Adler`s u. v. m. Leider war das letzte Jahr arm an gesellschaftlichen und modischen Höhepunkten. Deshalb hat sich Firmeninhaberin Irene Moschén diese Digitale Modenschau mit den sympathischen Südtiroler Models einfallen lassen. So können die Kundinnen von Moiré Fashion die Herbst-Winter-Mode in beeindruckender und eigen-artiger Weise genießen. Moiré Fashion einzigartig, innovativ, ultimativ – wie die Mode von Moiré Fashion. www.moire.fashion