Mord in Bruneck: 30-Jähriger erstochen

Die furchtbare Tat ereignete sich gegen Mitternacht in der Groß-Gerau-Promenade in Bruneck. Der 30-jährige Maximum Zanella, in Russland geboren, aber bereits seit Jahren in Bruneck wohnhaft, war in seiner Wohnung niedergestochen worden. Nur wenig später wurde ein 23-jähriger Pole, ebenfalls seit längerem in Bruneck wohnhaft, von den Behörden festgenommen: Er soll sich bei der Tat verletzt und in die Notaufnahme begeben haben, wo er die Bluttat gestanden haben soll.