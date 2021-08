Mord in Bruneck: Taucher suchen Rienz nach Tatwaffe ab

Taucher der Carabinieri haben Dienstagfrüh damit begonnen, die Rienz in Bruneck nach der Tatwaffe abzusuchen. In der Nacht auf den 28. Juli war in Bruneck der 30-jährige Maxim Zanella in seiner Wohnung niedergestochen worden. Wenig später hatte der 23-jährige Oskar Kozlowski aus Polen die Tat gestanden, er wurde festgenommen.