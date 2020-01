Mordfall Obrist: 30 Jahre Haft bestätigt

Das Berufungsschwurgericht am Oberlandesgericht in Bozen hat sich am Dienstag erneut mit dem Mordfall Marianne Obrist befasst. Im Dezember 2018 wurde der Lebensgefährte Obrists, Badr Rabih, in Bozen zu 30 Jahren Haft verurteilt. Am Dienstag wurde nun das Urteil aus erster Instanz bestätigt.