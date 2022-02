Mordfall Rauch: Das sagt der Verteidiger zum Urteil

Im Mordfall Barbara Rauch ist ein Urteil gesprochen: Lukas Oberhauser (25) muss für 26 Jahre ins Gefängnis – wegen des Mordes an Barbara Rauch und wegen des Stalkings an ihrem Lebensgefährten. Vor Antritt seiner Haftstrafe muss er für 3 Jahre in die Einrichtung für die Vollstreckung von Sicherheitsmaßnahmen (REMS) in Pergine. Im STOL-Interview nimmt der Verteidiger Dr. Karl Pfeifer Stellung zum Urteil.