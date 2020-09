Mordkommission ermittelt im Fall der fünf getöteten Kinder in Solingen

In der deutschen Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag fünf tote Kinder gefunden worden. Tatverdächtig ist die 27-jährige Mutter der Kinder. Nach dem Verbrechen rückt nun die Aufklärung in den Mittelpunkt. Die Ermittler wollen Nachbarn befragen und bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag über die Hintergründe des Falls informieren.