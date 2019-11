Moro und Lunger: Akklimatisierung im terraXcube in Bozen

Im Vorfeld ihrer Winterbesteigung und Überschreitung von Gasherbrum I und Gasherbrum II, zwei Achttausender im Karakorumgebirge im Himalaya, werden sich Lunger und Moro einer künstlichen Akklimatisierung im terraXcube unterziehen, dem Zentrum für Extremklima-Simulation von Eurac Research mit Sitz am NOI Techpark Südtirol. Ein Team aus Medizinern von Eurac Research wird die Akklimatisierung in großer Höhe während des simulierten Anstiegs in der Klimakammer untersuchen, ebenso die De-Akklimatisierung im Anschluss an die tatsächliche Expedition. Aufnahmen: Eurac Research