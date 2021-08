Motorradunfall im Trentino: Vater und Tochter tot

Zu einem tragischen Motorradunfall ist es am Freitagabend in Pergine (TN) gekommen. Ein Vater und seine Tochter waren mit dem Motorrad in einer Kehre zu Sturz gekommen. Die beiden wurden in den unterhalb der Straße gelegenen Wald geschleudert. Sie dürften auf der Stelle tot gewesen sein.