„Müll der nach Aids riecht“: Staatsfernsehen in Belarus geht auf ESC-Sieger los

Das regimegesteuerte Staatsfernsehen in Belarus geht voll auf den Eurovision Songcontest und die Siegerband Maneskin los. Die Musiker aus Rom werden u.a. als „Müll der nach Aids riecht“ bezeichnet. Am Ende folgt die obligatorische Hirnwäsche: „Während die westliche Welt in den Abgrund stürze, sei Belarus eine Insel der Freiheit.“