Ostergruß der Musikkapelle Terlan

Der Obmann der Musikkapelle Terlan, Elmar Seebacher, schickte ein kurzes Video an STOL. Seit Mitte der 1940er-Jahre spielt die Musikkapelle ihr Hauptkonzert am Ostersonntag. Da es dieses Jahr, wie so viele andere Konzerte im Land, wegen Corona entfallen muss, wünscht die Musikkapelle den Lesern eben auf diesem Wege "Frohe Ostern".