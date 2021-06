Mystery-Serie Nebula: In der Bozner Aufschnaiter spukt es

Auch Corona konnte die Kreativität der Aufschnaiter-Mittelschüler nicht bremsen. Im zu Ende gehenden Schuljahr hat man sich mit dem Genre Film beschäftigt. Die Schüler der Klassen mit Schwerpunkt Musik und Theater haben eine Mystery-Serie mit dem Titel „Nebula“ produziert. In Eigenregie wurden 8 Episoden geschrieben, gedreht und die passende Filmmusik dazu komponiert. Im Filmclub wurde am Freitag der Trailer zur Serie vorgestellt. Ab 8. Juni sind jeweils dienstags und freitags am 15 Uhr die Episoden auf der Internetseite der Mittelschule zu sehen.