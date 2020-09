Nach 20 Jahren Pacht: Der letzte Sonnenaufgang am Becherhaus

Am Becherhaus auf 3195 Metern Meereshöhe ging am Dienstag eine Ära zu Ende. 20 Jahre war Erich Pichler der Pächter auf dem höchstgelegenen Schutzhaus Südtirols, nun zieht er einen Schlussstrich. Für Pichler war es der letzte Sonnenaufgang am Becherhaus.