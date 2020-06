Nach Corona-Erkrankung: Johnny Ponta mit musikalischer Liebeserklärung an Bozen

Zuerst hat er Covid-19 besiegt, danach hat er sich dazu entschlossen, wieder an einem Songtext zu arbeiten, den er vor vielen Jahren geschrieben hatte. Was dabei entstanden ist, trägt den Titel „Bolzano“ und ist ein Lied zu Ehren der Landeshauptstadt. Komponiert wurde es von Gianni Pontarelli, einem Arzt mit der Leidenschaft zur Musik, der mit seinem Künstlernamen Johnny Ponta bekannt ist. Er stammt ursprünglich aus der Provinz Frosinone, hat diesen Song aber seiner neuen Heimatstadt gewidmet. „Seit zwanzig Jahren lebe ich in Bozen, habe hier meinen Job, meine Freunde und auch meine Kinder wurden hier geboren. Mir wurde bewusst, dass ich diese Stadt liebe und diese Liebe wollte ich ihr zeigen“, erzählt der Arzt. Zum Song wurde ein Video, unter der Regie von Paolo Dorigatti, Schnitt von Jonni Pellegrini und Fotografie bei Fabrizio Boldrin, gestaltet.