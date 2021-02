Nach Corona-Infektion: Norbert Riers Botschaft an die Fans

Norbert Rier, Frontmann der Kastelruther Spatzen, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. In einer kurzen Videobotschaft wendet er sich an seine Fans. Es gehe ihm relativ gut, er habe nur leichte grippeähnliche Symptome. Zur Zeit befindet sich der Sänger zu Hause in Kastelruth in Quarantäne. – Quelle: Kastelruther Spatzen