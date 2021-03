Nach einer Nacht im Abhang: Pferd gerettet

In der Provinz Catanzaro in Süditalien ist am Montag ein Pferd über einen steilen Abhang gerutscht und kam nicht mehr weiter. Nach einer Nacht im Freien wurde das verängstigte Tier am Dienstag gerettet. Dabei setzte die Feuerwehr den Hubschrauber und die Seilwinde ein.