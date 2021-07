Nach EM-Spiel: Bengalische Feuer am Siegesplatz

Die Sorge vor neuerlichen Ausschreitungen am so genannten Siegesplatz hatte die Landeshauptstadt seit Tagen in Atem gehalten: Nach dem 4:2-Sieg Italiens gegen Spanien blieb die Lage in der Nacht auf Mittwoch in Bozen allerdings weitgehend unter Kontrolle - auch dank der zahlreichen Polizeibeamten, die in der Zone patrouillierten. Zwar zündeten Jugendliche in der Freiheitsstraße Bengalische Feuer, zu gewalttätigen Ausschreitungen kam es aber bis Redaktionsschluss nicht. Aufnahmen: DLife