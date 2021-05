Nach Massaker an Schule in Kazan: Tatverdächtiger festgenommen

Nach der blutigen Schießerei an einer Schule in Kazan soll ein 19 Jahre alter Verdächtiger festgenommen worden sein. Der festgenommene 19-Jährige soll Medienberichten zufolge vor etwa 4 Jahren seinen Schulabschluss gemacht haben. In Russland hatten die Schulen erst am Dienstag nach mehr als einwöchigen Ferien begonnen.