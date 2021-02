Nach Monaten in der Wildnis: Baarak braucht dringend einen Friseur

In Lancefield in Australien wurde Schaf Baarak in der Wildnis gefunden. Das Tier war offenbar vor Monaten von einer Farm ausgebüxt. Die Schafwolle wucherte, Baarak sah aus wie ein Orakel. Baarak wurde geschoren und wird nun in einem Tierpflegezentrum aufgepäppelt.