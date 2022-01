Nach positivem Covid-Test: Rapper Fedez macht den Geschmackstest

Ein typisches Symptom einer Covid-19-Infektion ist der Verlust des Geschmackssinnes. Rapper und Influenzer Fedez hat aus der Quarantäne in seinem Haus in Mailand ein Video veröffentlicht, in dem er mit verbundenen Augen verschiedenen Getränke erkennen soll.