Nach Tragödie von Luttach: Mutter eines Opfers besucht Unfallort

9 Monate nach der Tragödie von Luttach mit 7 Toten und 10 Verletzten hat die Mutter eines Opfers den Unfallort besucht. Martina Nierhoff hat in Deutschland eine Kampagne gegen Alkohol am Steuer ins Leben gerufen. Der neue Ansatz dabei: Auch Freunde oder Augenzeugen des Autofahrers sollen aktiv werden, und einen Betrunkenen am Fahren hindern.