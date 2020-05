Nach über 2 Monaten: Erste Frühmesse in Steinegg

Mehr als 2 Monate lang durften auch in Südtirol die Gläubigen nicht mehr an der Messfeier teilnehmen. Seit Montag ist das wieder erlaubt. In der Pfarrei Steinegg fanden sich gleich am Morgen Seelsorger Josef Psaier und rund 20 Gläubige zur Frühmesse ein – und zwar im Freien vor der Pfarrkirche. Damit hatte die kleine Gottesdienstgemeinschaft auch nur einen prächtigen Blick auf das untere Eisacktal.